Ципрас: Европу стала главным проигравшим из-за кризиса на Украине

«Мы считаем, что от этого большого кризиса на Украине главный проигравший - кроме, конечно, украинского народа, и людей, которые потеряли свои жизни, …главный проигравший в экономическом и геополитическом плане - Европа, у которой есть огромный дефицит стратегии. США ничего не теряют ни геостратегически, ни экономически. Россия тоже ничего не теряет в экономическом плане. Рубль стал одной из самых сильных валют. Из-за роста цен на газ и огромных запасов, которые она (Россия) имеет, она смогла стать регулятором - открывать и закрывать вентиль. (В Европе – ред.) налицо явный дефицит лидерства, видения, стратегии», - подчеркнул политик.

Лидер оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА) заявил журналистам на полях 86-й Салоникской международной выставки, что останется на стороне Украины, но также призвал дать оценку жестким санкциям. По его мнению, Европа находится на пороге новой холодной войны, которая может привести ее к распаду ЕС, отмечает РИА Новости.

«Я считаю, что Европа в целом и люди …вступают в затяжную холодную войну, которая будет иметь огромные экономические последствия. Европейский союз должен приобрести автономную геополитическую стратегию. В рамках НАТО, но с явным намерением защищать свои интересы. ...В противном случае очень скоро "Европа" будет не просто в хвосте развития событий, но и столкнется с проблемой существования», - заявил Ципрас.

Как считает президент России Владимир Путин, Европа зашла в санкционный тупик. По его словам, европейцы «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

