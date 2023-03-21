«Цинизм и шизофрения»: В Крыму оценили мемы на сбитых беспилотниках

По его словам, это можно объяснить шизофренией или цинизмом. Крючков отметил, что жертвами атаки на жилые дома могли стать дети.

Ранее Крючков заявил, что все сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотные летательные аппараты целили в гражданские объекты.

