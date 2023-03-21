«Цинизм и шизофрения»: В Крыму оценили мемы на сбитых беспилотниках
Наклейки с изображениями интернет-мемов Trollface и B**** please (мем с изображением китайского баскетболиста Яо Мина) на украинских БПЛА, сбитых в Крыму, — наглядная иллюстрация ментального и морального разложения ВСУ. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в интервью агентству РИА Новости.
По его словам, это можно объяснить шизофренией или цинизмом. Крючков отметил, что жертвами атаки на жилые дома могли стать дети.
Ранее Крючков заявил, что все сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотные летательные аппараты целили в гражданские объекты.
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