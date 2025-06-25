Симоньян написала роман о том, что ждет человечество через 60 лет
25 июня 202516:33
Медиаменеджер Маргарита Симоньян заявила НСН, что ее новый роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» расскажет о конце света, который случится в соответствии с пророчествами из Библии в далеком будущем, где миром управляет искусственный интеллект.
Автор отметила, что это произведение стало главным делом всей ее жизни.
«Роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет. Каким на самом деле будет конец света — в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без нее. Вот вы прочитайте — и определите», — сказала она.
Она добавила, что все деньги от продаж книги и гонорары за написание будут переданы на помощь участникам специальной военной операции и больным детям.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru