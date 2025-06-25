Певица Алена Войская выступит в рамках проекта «Джаз на воде»

«Мы сыграем для вас очень красивую музыку, мою авторскую, а также шедевры классического джаза. Со мной выступят такие прекрасные музыканты, как Владимир Нестеренко (фортепиано), Владимир Черницын (контрабас) и Вартан Бабаян (барабаны)», - пригласила Войская.

Отплытие теплохода запланировано на 20:00, а за час до этого начнется посадка гостей у причала «Гостиница «Украина».

На прошлой неделе в в рамках проекта «Джаз на воде» выступила восходящая джазовая звезда Стефания Дамоцидус, напоминает «Радиоточка НСН».

