Певица Алена Войская выступит в рамках проекта «Джаз на воде»

Известная джазовая певица, автор и композитор Алена Войская вместе со своим проектом «Voiskaya Neojazz» выступит 26 июня в Москве в рамках проекта «Джаз на воде».

Звезды джаза в рамках проекта Радио JAZZ 89.1 FM и флотилии «Рэдиссон Ройал» по четвергам дают концерты на теплоходе, отправляясь вместе со зрителями в музыкальное путешествие по Москве-реке.

Певица Стефания Дамоцидус выступит в рамках проекта «Джаз на воде»

«Мы сыграем для вас очень красивую музыку, мою авторскую, а также шедевры классического джаза. Со мной выступят такие прекрасные музыканты, как Владимир Нестеренко (фортепиано), Владимир Черницын (контрабас) и Вартан Бабаян (барабаны)», - пригласила Войская.

Отплытие теплохода запланировано на 20:00, а за час до этого начнется посадка гостей у причала «Гостиница «Украина».

На прошлой неделе в в рамках проекта «Джаз на воде» выступила восходящая джазовая звезда Стефания Дамоцидус, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото предоставлено артистом
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