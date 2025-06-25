Рогозин решил не отправлять на СВО пошутивших про него КВНщиков

Причиной инцидента стало выступление команды КВН «Негоден». В сценке астронавт решил полететь в космос, однако передумал из-за девушки. Командир, в свою очередь, отговорил его словами: «Парень, ты чего? Космос на тёлку не меняют. Это было в докторской Рогозина».

Сенатор назвал шутку «несмешной и пошлой», добавив, что ему уже известно, к какому военкомату «приписаны эти два юмориста». Также Рогозин пообещал отправить их на СВО, но затем передумал.

«Хочу успокоить представителей либеральной общественности... блогеров-заступников и прочих возбудившихся... эти два шутника из КВН нас никак не интересуют... Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», - заключил он.

Ранее с оштрафовал главреда «КВН ТВ» Светлану Маслякову на четыре тысячи рублей за то, что на канале показывали выпуски с признанными в РФ иноагентами Семёном Слепаковым Андреем Макаревичем, без указания их статуса, сообщает RT.

