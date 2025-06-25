Страны НАТО утвердили повышение военных расходов
Страны НАТО договорились к 2035 году ежегодно направлять на оборону 5% ВВП. Об этом со ссылкой на текст коммюнике сообщает газета Telegraph.
«Союзники... обязуются выделять 5% ВВП ежегодно... чтобы обеспечить выполнение наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со третьей статьей Вашингтонского договора», - пишет Telegraph.
В документе говорится, что не менее 3,5% ВВП будут тратиться на финансирования основных оборонных потребностей и наращивание оборонного потенциала членов альянса.
Оставшиеся 1,5% ВВП будут направляться, в том числе, на защиту критической инфраструктуры и оборону сетей, стимулирование инноваций и укрепление оборонной промышленной базы.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны НАТО договорились об увеличении оборонных расходов ещё до саммита в Гааге, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru