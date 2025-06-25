Страны НАТО утвердили повышение военных расходов

«Союзники... обязуются выделять 5% ВВП ежегодно... чтобы обеспечить выполнение наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со третьей статьей Вашингтонского договора», - пишет Telegraph.

В документе говорится, что не менее 3,5% ВВП будут тратиться на финансирования основных оборонных потребностей и наращивание оборонного потенциала членов альянса.

Оставшиеся 1,5% ВВП будут направляться, в том числе, на защиту критической инфраструктуры и оборону сетей, стимулирование инноваций и укрепление оборонной промышленной базы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны НАТО договорились об увеличении оборонных расходов ещё до саммита в Гааге, сообщает RT.

