Россиян предупредили о подорожании импортных фруктов
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на экспортируемые в Россию продукты и товары. Об этом NEWS.ru заявил доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
По его словам, если конфликт будет иметь длительный характер, то его последствия уже в июле затронут весь товарный рынок.
«Особенно это коснется фруктов, овощей, сухофруктов и различных специй... фрукты могут прибавить в цене до 10%», — заключил эксперт.
Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что благодаря увеличению посевных площадей в России остановился рост цен на картофель, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru