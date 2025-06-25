Россиян предупредили о подорожании импортных фруктов

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на экспортируемые в Россию продукты и товары. Об этом NEWS.ru заявил доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

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По его словам, если конфликт будет иметь длительный характер, то его последствия уже в июле затронут весь товарный рынок.

«Особенно это коснется фруктов, овощей, сухофруктов и различных специй... фрукты могут прибавить в цене до 10%», — заключил эксперт.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что благодаря увеличению посевных площадей в России остановился рост цен на картофель, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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