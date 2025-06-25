Россиян предупредили о подорожании импортных фруктов

По его словам, если конфликт будет иметь длительный характер, то его последствия уже в июле затронут весь товарный рынок.

«Особенно это коснется фруктов, овощей, сухофруктов и различных специй... фрукты могут прибавить в цене до 10%», — заключил эксперт.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что благодаря увеличению посевных площадей в России остановился рост цен на картофель, сообщает RT.

