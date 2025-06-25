МО РФ: Над территорией России уничтожены восемь украинских беспилотников
25 июня 202516:15
Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инциденты произошли в период с 13:00 мск до 15:00 мск 25 июня.
«Четыре БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области. По два БПЛА – над территориями Курской и Самарской областей», - говорится в сообщении.
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Таганроге после атаки беспилотников загорелась кровля здания на стадионе, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru