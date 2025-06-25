Россиянам объяснили, как не получить штраф за картинку в интернете

Эксперты напоминают, что если изображение есть в интернете, то это не означает, что его можно свободно использовать. Поэтому, чтобы не нарваться на штраф, лучше брать картинки с открытой лицензией, в том числе размещённые на специальных сайтах, либо не жадничать и приобрести право на использование фото.

Особое внимание следует обратить на шаблоны сайтов и презентаций, так как в них могут быть включены защищённые авторским правом изображения и иконки. При цитировании следует указать автора, а вот использование цитаты в рекламе, даже с указанием авторства, однозначно будет расцениваться как нарушение.

Отмечается, что в России появилась масса фирм, которые специально выкупают права на изображения. Их единственная цель - засудить всех по статье об авторском праве. СМИ выплатили по таким искам сотни млн рублей. Председатель Клуба руководителей медиа Надежда Плотникова назвала такие действия «юридическом экстремизмом».

Ранее юрист в сфере интеллектуальной собственности Кристина Михельсон заявила, что право на фотографию сохраняется за автором в течение всей его жизни и ещё 70 лет после смерти, сообщает RT.