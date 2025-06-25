Пять человек пострадали при падении лифта в Махачкале

Лифт, в котором находились девять человек, в том числе четверо детей, упал в одном из многоэтажных домов в Махачкале. Об этом сообщает прокуратура республики Дагестан.

Лифт упал с высоты шестого этажа в Астрахани

По данным ведомства, инцидент произошёл в доме по ул. Гапцахская. В результате были госпитализированы пять человек, в том числе ребёнок.

«Их состояние оценивается как средней степени тяжести», - говорится в сообщении

Отмечается, что по факту падения лифта организована проверка.

Ранее на Электрозаводской улице на востоке Москвы рухнул лифт, в котором находилась женщина, сообщает RT.

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