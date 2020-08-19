ЦИК Белоруссии огласил сроки инаугурации Лукашенко

При этом, как отмечает РИА Новости, со ссылкой на ЦИК Белоруссии, «точная дата пока не определена».

Напомним, президентские выборы в Республике состоялись 9 августа. Согласно подсчету голосов ЦИК, Лукашенко набрал 80,1%. После выборов Белоруссию захлестнула волна протестных акций. Оппозиция заявляет, что выборы прошли не честно и победила Светлана Тихановская.

Ранее НСН сообщала, что Евросоюз готов выделить дополнительные 53 млн евро для помощи народу Белоруссии. При этом она отметила, что Еврокомиссия перераспределит средства так, чтобы они дошли непосредственно до народа, а не до власти.

