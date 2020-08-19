ЦИК Белоруссии огласил сроки инаугурации Лукашенко
Инаугурация на шестой срок Александра Лукашенко в качестве президента Республики Беларусь должна состоятся до 9 октября. В ЦИК республики отметили, что согласно законодательству страны должно пройти не более двух месяцев со дня выборов для официальной процедуры восхождения на пост главы государства.
При этом, как отмечает РИА Новости, со ссылкой на ЦИК Белоруссии, «точная дата пока не определена».
Напомним, президентские выборы в Республике состоялись 9 августа. Согласно подсчету голосов ЦИК, Лукашенко набрал 80,1%. После выборов Белоруссию захлестнула волна протестных акций. Оппозиция заявляет, что выборы прошли не честно и победила Светлана Тихановская.
Ранее НСН сообщала, что Евросоюз готов выделить дополнительные 53 млн евро для помощи народу Белоруссии. При этом она отметила, что Еврокомиссия перераспределит средства так, чтобы они дошли непосредственно до народа, а не до власти.
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