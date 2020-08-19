ЕС поддержит белорусский народ на 53 млн евро
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов выделить дополнительные 53 млн евро для помощи народу Белоруссии. При этом она отметила, что Еврокомиссия перераспределит средства так, чтобы они дошли непосредственно до народа, а не до власти.
«Мы решили выделить дополнительно €53 млн, чтоб поддержать белорусский народ в эти трудные времена», - приводит слова Ляйен ТАСС с пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС.
Также в помощь белорусам будет выделено 2 млн евро на поддержку «жертв репрессий».
Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии.
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