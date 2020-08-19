ЕС поддержит белорусский народ на 53 млн евро

«Мы решили выделить дополнительно €53 млн, чтоб поддержать белорусский народ в эти трудные времена», - приводит слова Ляйен ТАСС с пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС.

Также в помощь белорусам будет выделено 2 млн евро на поддержку «жертв репрессий».

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии.

