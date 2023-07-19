«Центральная Азия под прицелом»: Санкции Запада не страшат Киргизию
Санкции США для Кыргызстана не чувствительны, так как страна полностью завязана на России, заявил НСН политолог Марс Сариев.
Санкции США в отношении Киргизии бессмысленны, однако Запад может попытаться дестабилизировать ситуацию в стране, заявил в беседе с НСН независимый киргизский политолог Марс Сариев.
Накануне The Washington Post сообщил, что США уже на этой неделе готовятся ввести санкции против Киргизии из-за сотрудничества с Россией. Отмечается, что Бишкек помогает России обходить санкционные ограничения. Марс Сариев заявил, что Центральная Азия находится под прицелом США,
«Это тревожный сигнал для Киргизии. Я думаю, что Запад, в частности, Соединенные Штаты, будут оказывать давление не только санкциями. Тревожная ситуация еще связана с тем, что в Узбекистане сейчас базируется английская ЧВК под предлогом противодействия афганскому экстремизму. Думаю, Центральная Азия под прицелом. В первую очередь, конечно, Киргизия и Казахстан», - сказал собеседник НСН.
По его словам, западные санкции для Киргизии не страшны, а вот для Казахстана могут представлять опасность.
«Санкции Запада для Киргизии не чувствительны. Для Казахстана – да, чувствительны, так как там много нефтяных компаний, большой экспорт редкоземельных металлов. Кыргызстан полностью завязан на России. Тут может произойти другое – возможна дестабилизация. Это очень серьезный знак. США через СМИ подали такой вот сигнал Киргизии», - отметил политолог.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН заявил, что члены Евразийского экономического союза находятся под постоянным давлением со стороны США, в Вашингтоне этого не скрывают, передает «Радиоточка НСН».
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