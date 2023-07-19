Песков: Киргизия не откажется от сотрудничества с Россией
Россия продолжит развивать союзнические интеграционные процессы с Киргизией, так как сотрудничество выгодно обеим странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс»
Так он прокомментировал информацию о возможном введении Вашингтоном санкций против Бишкека за помощь Москве в обходе американских ограничений.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россию и Киргизию объединяет также и участие ЕврАзЭс.
«И киргизская экономика, безусловно, является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса», - добавил Песков.
Ранее стало известно, что США готовят ограничения против Киргизии за «обход» антироссийских санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru