Песков: Киргизия не откажется от сотрудничества с Россией

Так он прокомментировал информацию о возможном введении Вашингтоном санкций против Бишкека за помощь Москве в обходе американских ограничений.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россию и Киргизию объединяет также и участие ЕврАзЭс.

«И киргизская экономика, безусловно, является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса», - добавил Песков.

Ранее стало известно, что США готовят ограничения против Киргизии за «обход» антироссийских санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

