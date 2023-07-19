Песков: Киргизия не откажется от сотрудничества с Россией

Россия продолжит развивать союзнические интеграционные процессы с Киргизией, так как сотрудничество выгодно обеим странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс»

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Так он прокомментировал информацию о возможном введении Вашингтоном санкций против Бишкека за помощь Москве в обходе американских ограничений.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россию и Киргизию объединяет также и участие ЕврАзЭс.

«И киргизская экономика, безусловно, является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса», - добавил Песков.

Ранее стало известно, что США готовят ограничения против Киргизии за «обход» антироссийских санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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