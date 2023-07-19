«Не робкого десятка»: В Госдуме полагают, что Киргизия не испугается санкций США

Ранее The Washington Post сообщил, что США уже на этой неделе готовятся ввести санкции против Киргизии из-за сотрудничества с Россией. Отмечается, что Киргизия помогает России обходить ограничения. Калашников заявил, что страны, входящие в Евразийский экономический союз, ощущали на себе давление в течение всего времени существования антироссийских санкций.

«Американцы и не скрывают этого — предпринимаются так называемые вояжи руководителей некоторых структур США, например, Госдепа и Минфина. Только что министр финансов США Джанет Йеллен прилетела во Вьетнам после посещения Китая, Индии и некоторых других государств. Естественно, она грозит введением санкций. Не думаю, что киргизы робкого десятка и не понимают, в каком обществе мы живем. Вряд ли у Киргизии особенные отношения с США. Бишкек по-товарищески ведет себя по отношению к России», — сказал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует совместное создание с Киргизией соглашения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

