Эксперт назвала зарплату для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве
Россиянам необходим доход в 162 тысячи рублей ежемесячно для приобретения самой доступной квартиры в Москве на вторичном рынке. Об этом «Газете.Ру» рассказала директор департамента первичного рынка и ипотеки федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока.
Специалист пояснила, что при стоимости однушки в 12 млн рублей и первоначальном взносе 50% минимальный ипотечный платеж на вторичном рынке составит около 81,2 тысячи рублей. Для сравнения: по семейной ипотеке на новостройку аналогичной цены ежемесячный взнос будет почти вдвое меньше — порядка 43 тысяч рублей.
Для одобрения кредита семье желательно иметь после обязательных расходов сумму, равную примерно двум платежам. То есть при взносе около 43 тысяч рублей после трат должно оставаться не менее 86 тысяч, а для вторичного жилья с платежом 81,2 тысячи рублей — примерно 162 тысячи рублей.
По оценке Сороки, наиболее доступные однокомнатные квартиры на вторичном рынке Москвы стоят 10–12 млн рублей. Объекты дешевле также встречаются, однако часто имеют «свои нюансы» и не всегда соответствуют реальным потребностям покупателей.
Ранее генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с НСН отметил, что покупать недвижимость в рассрочку невыгодно, так как в цену уже включена стоимость кредита.
