Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы и воздания почестей павшим бойцам Красной армии. Об этом политик заявил журналистам после прилета, передает РИА Новости.

Фицо отказался комментировать позицию других деятелей в отношении праздника, подчеркнув, что наибольший вклад в разгром фашизма и Победу во Второй мировой войне внесли народы бывшего Советского Союза, в особенности России.

Словацкий лидер выразил признательность десяткам тысяч молодых солдат, погибших при освобождении Словакии и Чехословакии. Он отметил, что многим из них было всего 18–20 лет.

«Идите посмотреть на мемориал Славин в Братиславе и военные кладбища в Словакии», — предложил Фицо тем, кто критикует его позицию, добавив, что нельзя отрицать вклад советских военнослужащих и необходимо выражать им уважение.

Ранее сообщалось, что послание украинского лидера Владимира Зеленского Кремлю, которое в Россию должен привезти премьер-министр Словакии Роберт Фицо, может содержать «определёнными мирные предложениям», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

