Правительство Украины вдвое увеличило расходы на оборону

Кабмин Украины принял решение увеличить расходы на оборону в два раза в бюджете на 2026 год. Об этом в соцсетях сообщила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

Согласно изменениям, государственные траты вырастут на 1,64 трлн гривен, что эквивалентно $37,3 млрд. Основным источником финансирования станет заем от Европейского союза.

Из этой суммы $35,5 млрд будет направлено на обеспечение Вооруженных сил, развитие оборонно-промышленного комплекса, а также на финансирование Службы безопасности, Национальной гвардии и разведывательных структур.