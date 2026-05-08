«Конечно, у нас к упоминанию на эту тему относятся с большим интересом. Найдется много тех, кто захочет это проанализировать, в том числе и в России. Но я бы здесь не ожидал каких-то больших сюрпризов. Наверняка были какие-то непонятные явления, которые нашли отражение в документах, в протоколах, которые вели военные в связи с государственной службой. Я думаю, вряд ли это будут стопроцентные доказательства наличия инопланетной жизни. Скорее, какие-то сложные явления, которые пока до конца нельзя объяснить. В науке говорят, если вы выдвигаете сногсшибательную гипотезу, у вас должны быть точно такие же доказательства. Я думаю, что это, скорее, внутриполитические соображения, чтобы дать немного позитивных эмоций общественности с учетом последних событий - такая новация Трампа, которой он хочет привлечь к себе внимание, как к президенту», - отметил он.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН заявил, что во всех странах существуют эксперты, которые ищут НЛО, но реальных доказательств этому нет. Также он отметил, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который приблизился к Земле на минимальное расстояние 16 марта, имеет естественное происхождение.

