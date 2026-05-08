Отвлечь позитивом от конфликтов: Какие файлы об НЛО рассекретил Пентагон
Анатолий Петрукович заявил НСН, что не стоит ждать от опубликованных данных об НЛО сенсаций.
Вряд ли материалы Пентагона об НЛО содержат стопроцентные доказательства наличия внеземной жизни. Об этом НСН рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Белый дом в пятницу опубликовал более 160 секретных файлов об НЛО, в которые вошли как фото, так и видео. Ранее о таких планах сообщил New York Post со ссылкой на конгрессмена-республиканца Тима Берчетта. По данным газеты, публикация началась спустя несколько месяцев после поручения президента США Дональда Трампа заняться рассекречиванием таких материалов. В обнародованных архивах десятки фото и видео с загадочными небесными объектами, которые не были распознаны. Петрукович раскрыл, вызовут ли интерес эти материалы у ученых из России.
«Конечно, у нас к упоминанию на эту тему относятся с большим интересом. Найдется много тех, кто захочет это проанализировать, в том числе и в России. Но я бы здесь не ожидал каких-то больших сюрпризов. Наверняка были какие-то непонятные явления, которые нашли отражение в документах, в протоколах, которые вели военные в связи с государственной службой. Я думаю, вряд ли это будут стопроцентные доказательства наличия инопланетной жизни. Скорее, какие-то сложные явления, которые пока до конца нельзя объяснить. В науке говорят, если вы выдвигаете сногсшибательную гипотезу, у вас должны быть точно такие же доказательства. Я думаю, что это, скорее, внутриполитические соображения, чтобы дать немного позитивных эмоций общественности с учетом последних событий - такая новация Трампа, которой он хочет привлечь к себе внимание, как к президенту», - отметил он.
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН заявил, что во всех странах существуют эксперты, которые ищут НЛО, но реальных доказательств этому нет. Также он отметил, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который приблизился к Земле на минимальное расстояние 16 марта, имеет естественное происхождение.
Горячие новости
- «Радуйтесь и наслаждайтесь»: Трамп призвал прочитать материалы Пентагона про НЛО
- Ресторанный гид объяснил, почему пиццериям стало сложнее зарабатывать
- Отвлечь позитивом от конфликтов: Какие файлы об НЛО рассекретил Пентагон
- Европейская змея: Кто заставляет США выйти из переговоров по Украине
- Россиянам объяснили, что ипотека не всегда выгоднее потребительского кредита
- Экс-кандидат в президенты РФ рассказал, как рэпер Птаха возглавил масонскую ложу
- Роспотребнадзор: После пожара у ЧАЭС радиационная обстановка в РФ стабильная
- Лидер «Миража» заявил, что его дед во время войны разрабатывал секретную технику
- Заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев умер на 68 году жизни
- Россиянам объяснили, почему не стоит доверять нейросетям управление своими активами