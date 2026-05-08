Пашинян назвал фатальной ошибкой попытки присоединить Карабах к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал фатальной ошибкой движение за присоединение Нагорного Карабаха к Армении, начатое в 1988 году. Об этом сообщил премьер в ходе предвыборной поездки в Сюникскую область, передает Sputnik Армения.

Пашинян пояснил, что инициативы, связанные с карабахским движением, были использованы для сдерживания развития страны. Он также отверг обвинения в утрате территорий, подчеркнув, что Армения не могла потерять земли, которые никогда ей не принадлежали.