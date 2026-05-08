«Сейчас, в формате, где предусматривалось участие троих, у нас нет иллюзии, кто блокирует процессы. Украинская сторона всеми доступными средствами демонстрирует нежелание достичь мира правовым путем. В данном случае это политика Европы, у которой есть стремление сорвать переговорный процесс. Соединенные Штаты были ориентированы на краткосрочное достижение результата и политического эффекта от этой войны, но натолкнулись на жесткую, непримиримую позицию европейцев и Украины. В данном случае американцам пора бы мигрировать со стороны стороннего наблюдателя, учитывая то, что они все-таки были инициаторами всех процессов, и использовать доступные рычаги для прекращения военных действий. На мой взгляд, они используют далеко не все свои возможности», - раскрыл он.

Напомним, что накануне прошли переговоры секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с командой главы США Дональда Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров написал, что они были «содержательные» и анонсировал визит американцев в Киев.

«Это заявление Зеленского говорит о том, что он просто побаивается реакции Соединенных Штатов, потому что мы не видели пока подтверждения со стороны американцев, что они готовы кого-то направить в Киев. Это попытка выдавать свою версию проведенных переговоров», - подытожил он.

В свою очередь, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов отметил, что Украина будет давить на США за счет мощного лобби в Великобритании.

«Отношения России и США постепенно нормализуются, несмотря на проблемные точки. Что касается конкретно Украины и ее роли в этих отношениях, то без всяких сомнений киевский режим заинтересован в том, чтобы сорвать процесс нормализации российско-американских отношений и чтобы никакого урегулирования конфликта в ближайшей перспективе не случилось. Как украинцы будут давить на США? У них довольно мощное лобби в Великобритании», - рассказал он НСН.

Ранее государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву 9 мая передаст послание от Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

