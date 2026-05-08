Европейская змея: Кто заставляет США выйти из переговоров по Украине
Очевидно, кто из задействованных в урегулировании конфликта на Украине стран заинтересован в выходе США из процесса, заявил НСН Родион Мирошник, а Александр Акимов напомнил о мощном проукраинском лобби в Британии.
США стоит выйти из роли наблюдателя по Украине и применить все доступные им рычаги для урегулирования конфликта, так как сейчас они задействуют не все методы. Об этом НСН рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Глава Госдепа США Марко Рубио допустил выход США из переговоров по Украине, так как американские усилия по завершению войны «застопорились», передает The Guardian. В частности, он отметил, что Вашингтон «пытался играть роль» посредника, но «это не привело к плодотворному результату». В связи с этим, администрация США не хочет тратить время в пустую.
«Сейчас, в формате, где предусматривалось участие троих, у нас нет иллюзии, кто блокирует процессы. Украинская сторона всеми доступными средствами демонстрирует нежелание достичь мира правовым путем. В данном случае это политика Европы, у которой есть стремление сорвать переговорный процесс. Соединенные Штаты были ориентированы на краткосрочное достижение результата и политического эффекта от этой войны, но натолкнулись на жесткую, непримиримую позицию европейцев и Украины. В данном случае американцам пора бы мигрировать со стороны стороннего наблюдателя, учитывая то, что они все-таки были инициаторами всех процессов, и использовать доступные рычаги для прекращения военных действий. На мой взгляд, они используют далеко не все свои возможности», - раскрыл он.
Напомним, что накануне прошли переговоры секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с командой главы США Дональда Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров написал, что они были «содержательные» и анонсировал визит американцев в Киев.
«Это заявление Зеленского говорит о том, что он просто побаивается реакции Соединенных Штатов, потому что мы не видели пока подтверждения со стороны американцев, что они готовы кого-то направить в Киев. Это попытка выдавать свою версию проведенных переговоров», - подытожил он.
В свою очередь, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов отметил, что Украина будет давить на США за счет мощного лобби в Великобритании.
«Отношения России и США постепенно нормализуются, несмотря на проблемные точки. Что касается конкретно Украины и ее роли в этих отношениях, то без всяких сомнений киевский режим заинтересован в том, чтобы сорвать процесс нормализации российско-американских отношений и чтобы никакого урегулирования конфликта в ближайшей перспективе не случилось. Как украинцы будут давить на США? У них довольно мощное лобби в Великобритании», - рассказал он НСН.
Ранее государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву 9 мая передаст послание от Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Правительство Украины вдвое увеличило расходы на оборону
- «Радуйтесь и наслаждайтесь»: Трамп призвал прочитать материалы Пентагона про НЛО
- Ресторанный гид объяснил, почему пиццериям стало сложнее зарабатывать
- Отвлечь позитивом от конфликтов: Какие файлы об НЛО рассекретил Пентагон
- Европейская змея: Кто заставляет США выйти из переговоров по Украине
- Россиянам объяснили, что ипотека не всегда выгоднее потребительского кредита
- Экс-кандидат в президенты РФ рассказал, как рэпер Птаха возглавил масонскую ложу
- Роспотребнадзор: После пожара у ЧАЭС радиационная обстановка в РФ стабильная
- Лидер «Миража» заявил, что его дед во время войны разрабатывал секретную технику
- Заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев умер на 68 году жизни