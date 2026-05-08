«Радуйтесь и наслаждайтесь»: Трамп призвал прочитать материалы Пентагона про НЛО
Президент США Дональд Трамп предложил общественности ознакомиться с рассекреченными материалами Пентагона о НЛО, при этом надо «радоваться и наслаждаться» чтением.
Он напомнил, что выполнил обещание о публикации первой части файлов, касающихся НЛО и неопознанных аномальных явлений. Трамп подчеркнул, что действовал в отличие от предыдущих администраций, которые, по его мнению, не обеспечивали достаточной открытости в этом вопросе.
Трамп выразил уверенность, что теперь граждане смогут самостоятельно сделать выводы о происходящем. Он отметил, что поручил своей администрации выявить и предоставить документы, связанные с внеземной жизнью и неопознанными явлениями, в стремлении к максимальной прозрачности.
«Радуйтесь и наслаждайтесь»,— написал Трамп в с соцсети Truth Social.
Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе с НСН рассказал, что вряд ли материалы Пентагона об НЛО содержат стопроцентные доказательства наличия внеземной жизни
