«Цель достигнута!»: Почему Трамп бросает войну с Ираном и Ормузский пролив
Иран сал безъядерным, там сменилась власть и США больше не причин «этим заниматься», завил Дональд Трамп, а президент Ирана назвал главное условие завершения конфликта и предупредил Европу.
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном будет завершен через «две-три недели», поскольку Вашингтон достиг своих целей. При этом в США вновь раскритиковали союзников по НАТО, предложив им самим решать проблему с судоходством в Ормузском проливе.
ОТКАТ ВАШИНГТОНА: «МЫ СКОРО УЙДЕМ»
Военный конфликт США с Ираном может завершиться уже через две недели. Во всяком случае именно это пообещал американский президент Дональд Трамп, не уточнив, остановит ли при этом боевые действия Израиль. По словам Трампа, главная цель операции достигнута – у Ирана не будет ядерного оружия, поэтому больше нет причин воевать.
«Я думаю, мы будем продолжать еще две или три недели. Мы уйдем, потому что у нас нет причин этим заниматься (…) У них сменился режим, хотя смена режима не входила в поставленные мною цели. У меня была одна цель: у них не будет ядерного оружия. И эта цель была достигнута», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, уход США не зависит от заключения или незаключения сделки с Ираном. Трамп также сообщил, что Вашингтон отстраняется от ситуации с блокировкой Ираном Ормузского пролива, из-за которой взлетели цены на газ и нефть.
«Мы скоро уйдем. Если Франция или какая-то другая страна захочет получать нефть или газ, они пройдут через пролив. (…) Что происходит с проливом — мы не собираемся иметь к этому никакого отношения. Нет никакой причины для нас этим заниматься», — подчеркнул Трамп.
Отвечая на вопрос, а как же снизить цены на бензин в США, он выразил уверенность, что «цены обрушатся» сразу после того, как прекратятся атаки Ирана.
Со своей стороны, госсекретарь США Марко Рубио констатировал, что Вашингтон в отношениях с союзниками НАТО «дошел до точки» и теперь следует переосмыслить значение Альянса.
«Если мы дошли до точки, когда альянс НАТО означает, что мы не можем использовать эти базы, когда фактически мы больше не можем использовать их для защиты интересов Америки, тогда НАТО — это улица с односторонним движением. (…) Наши войска находятся в Европе, чтобы защищать Европу, но когда помощь нужна нам, мы ее не получаем», - возмутился Рубио.
Накануне Франция вслед за Испанией закрыла небо для американской авиации.
«Франция не позволила самолетам, направлявшимся в Израиль с военным грузом, пролететь над своей территорией (,,,) США запомнят это!» - негодовал в соцсетях Трамп.
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил на этом фоне, что Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном.
ОТ ИРАНА ДО ОАЭ: НАДОЕЛИ «ИЗРАИЛЬСКИЕ КОРОЛИ»
Важные заявления прозвучали накануне 1 апреля и из Ирана. Президент Исламской республики Масуд Пезешкиан побеседовал по телефону с главой Евросовета Антониу Коштой и назвал условия завершения войны с США и Израилем.
«Путь к нормализации ситуации заключается в остановке агрессивных атак. Мы никогда не стремились к напряженности и войне, у нас есть необходимая воля для того, чтобы ей был положен конец, но при соблюдении требований, в особенности гарантий, необходимых для того, чтобы агрессия не повторилась», - объяснил Пезешкиан.
Он также предостерег европейские страны от вмешательства в конфликт, предупредив об опасных последствиях таких действий.
Президент Ирана также высказал мнение, что простым американцы надоели «израильские короли».
«Американцы возмущены лозунгом "Израиль прежде всего". Они устали от того, что израильские короли заправляют американской демократией», - написал Пезешкиан в соцсети Х на фоне проходящих в США митингов под лозунгом «No Kings» («Нет королям»).
Тем временем средние биржевые цены на газ в Европе из-за закрытия Ормузского пролива в марте выросли на 59% и впервые с февраля 2023 года превысив $600 долларов.
В случае, если США бросят воевать с Ираном и пытаться заставить его открыть Ормузский пролив, «брошенными» останутся и ОАЭ с Катаром и другими странами Персидского залива, поддержавшими Вашингтон в этом конфликте и испортившими отношения с Ираном.
Глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян даже провел 31 марта телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которого в Кремле указали на «важность скорейшего прекращения боевых действий».
Израиль и США начали атаки Ирана 28 февраля. В ходе конфликта был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, напоминает «Радиоточка НСН».
