ОТКАТ ВАШИНГТОНА: «МЫ СКОРО УЙДЕМ»

Военный конфликт США с Ираном может завершиться уже через две недели. Во всяком случае именно это пообещал американский президент Дональд Трамп, не уточнив, остановит ли при этом боевые действия Израиль. По словам Трампа, главная цель операции достигнута – у Ирана не будет ядерного оружия, поэтому больше нет причин воевать.

«Я думаю, мы будем продолжать еще две или три недели. Мы уйдем, потому что у нас нет причин этим заниматься (…) У них сменился режим, хотя смена режима не входила в поставленные мною цели. У меня была одна цель: у них не будет ядерного оружия. И эта цель была достигнута», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, уход США не зависит от заключения или незаключения сделки с Ираном. Трамп также сообщил, что Вашингтон отстраняется от ситуации с блокировкой Ираном Ормузского пролива, из-за которой взлетели цены на газ и нефть.

«Мы скоро уйдем. Если Франция или какая-то другая страна захочет получать нефть или газ, они пройдут через пролив. (…) Что происходит с проливом — мы не собираемся иметь к этому никакого отношения. Нет никакой причины для нас этим заниматься», — подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос, а как же снизить цены на бензин в США, он выразил уверенность, что «цены обрушатся» сразу после того, как прекратятся атаки Ирана.

Со своей стороны, госсекретарь США Марко Рубио констатировал, что Вашингтон в отношениях с союзниками НАТО «дошел до точки» и теперь следует переосмыслить значение Альянса.

«Если мы дошли до точки, когда альянс НАТО означает, что мы не можем использовать эти базы, когда фактически мы больше не можем использовать их для защиты интересов Америки, тогда НАТО — это улица с односторонним движением. (…) Наши войска находятся в Европе, чтобы защищать Европу, но когда помощь нужна нам, мы ее не получаем», - возмутился Рубио.

Накануне Франция вслед за Испанией закрыла небо для американской авиации.

«Франция не позволила самолетам, направлявшимся в Израиль с военным грузом, пролететь над своей территорией (,,,) США запомнят это!» - негодовал в соцсетях Трамп.

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил на этом фоне, что Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном.