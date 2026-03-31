«Решения Трампа меняются еженедельно, если не ежечасно. Уже было несколько заявлений о попытках вести переговоры – прямые и непрямые. Но пока мы не видим никаких результатов в публичном пространстве. Вопрос открытия Ормузского пролива является не стратегическим, но тактическим и принципиальным. От этого зависит не только благосостояние американских семей, экспорт нефти, но также и продовольственная логистика, военная логистика на этом тоже завязана. Оставлять пролив закрытым никому невыгодно. Поступают сообщения об усилении контингента морской пехоты США в регионе, СМИ активно пишут про наземную операцию против Ирана. Очень сомнительно, что Иран сможет оставить пролив в этом смысле под своим контролем. Ни у кого нет достоверной информации о том, что сейчас происходит, кроме генеральных штабов армий. О прекращении войны всегда начинают говорить еще в самом ее начале, но на самом деле никаких подвижек между США и Ираном на данный момент не видно», - объяснил он.

Политолог-американист Малек Дудаков ранее говорил НСН, что Иран сумел дать достойный отпор США и Израилю, сейчас американский лидер пытается сохранить лицо, выходя из конфликта с Ираном, и ищет виноватых в своем провале.

