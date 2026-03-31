Без пролива никуда: Почему Трамп не завершит войну с Ираном
Василий Останин-Головня заявил НСН, что пока нет никаких подвижек к тому, что США и Иран готовы на перемирие или окончание войны.
Вопрос открытия Ормузского пролива является принципиальным для американского лидера Дональда Трампа, поэтому он вряд ли готов завершить операцию против Ирана на текущих условиях, заявил НСН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Президент США Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана, оставив Ормузский пролив закрытым для судоходства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Он решил, что попытка разблокировать пролив затянет конфликт, поэтому якобы планирует ослабить флот Ирана и запасы ракет, после чего завершить конфликт, продолжая оказывать дипломатическое давление на Тегеран. Как уточнили источники, Трамп намерен потребовать от союзников в Европе и странах Персидского залива взять инициативу по разблокировке Ормузского пролива на себя. Останин-Головня не поверил в такой план Трампа.
«Решения Трампа меняются еженедельно, если не ежечасно. Уже было несколько заявлений о попытках вести переговоры – прямые и непрямые. Но пока мы не видим никаких результатов в публичном пространстве. Вопрос открытия Ормузского пролива является не стратегическим, но тактическим и принципиальным. От этого зависит не только благосостояние американских семей, экспорт нефти, но также и продовольственная логистика, военная логистика на этом тоже завязана. Оставлять пролив закрытым никому невыгодно. Поступают сообщения об усилении контингента морской пехоты США в регионе, СМИ активно пишут про наземную операцию против Ирана. Очень сомнительно, что Иран сможет оставить пролив в этом смысле под своим контролем. Ни у кого нет достоверной информации о том, что сейчас происходит, кроме генеральных штабов армий. О прекращении войны всегда начинают говорить еще в самом ее начале, но на самом деле никаких подвижек между США и Ираном на данный момент не видно», - объяснил он.
Политолог-американист Малек Дудаков ранее говорил НСН, что Иран сумел дать достойный отпор США и Израилю, сейчас американский лидер пытается сохранить лицо, выходя из конфликта с Ираном, и ищет виноватых в своем провале.
