СМИ: Суд оставил без движения жалобу Иванова по иску к военкомату
Суд оставил без движения жалобу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова на решение по иску к военкомату, который не ответил ему на обращение об отправке в зону проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
Экс-заммнистра в 2025 году направил в военный комиссариат обращение, в котором просил отпустить его на спецоперацию. Оставшись без ответа, он подал исковое заявление, посчитав это незаконным. В марте Мещанский суд в Москве отклонил иск, после чего Иванов обжаловал решение.
В материалах дела сказано, что жалоба не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства, поскольку к ней не был приложен документ об уплате госпошлины.
Ранее Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
