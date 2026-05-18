СМИ: Суд оставил без движения жалобу Иванова по иску к военкомату

Экс-заммнистра в 2025 году направил в военный комиссариат обращение, в котором просил отпустить его на спецоперацию. Оставшись без ответа, он подал исковое заявление, посчитав это незаконным. В марте Мещанский суд в Москве отклонил иск, после чего Иванов обжаловал решение.

В материалах дела сказано, что жалоба не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства, поскольку к ней не был приложен документ об уплате госпошлины.

Ранее Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

