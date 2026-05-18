Подорожание ПЭТ-упаковки с начала войны на Ближнем Востоке может сказаться на стоимости продуктов
С начала боевых действий в Персидском заливе стоимость ПЭТ-тары и другой упаковки для продуктов питания и напитков выросла до 50%, сообщают «Известия» со ссылкой на производителей готовой еды и представителей химотрасли России.
Главная причина заключается в рекордном росте стоимости нефти и нефтепродуктов, используемых при производстве такой тары, а также дефиците сырья из Китая. В сегментах, где упаковка занимает значительную долю себестоимости, таких, как вода, молочная продукция и другие напитки, производители уже заявили о рисках повышения цен на свою продукцию.
Если ситуация с сырьем не стабилизируется, то рост стоимости стоит ожидать уже во второй половине года.
Ранее стало известно, что в РФ набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
