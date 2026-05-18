Решетников: По итогам года ожидается замедление инфляции до 5,2%
Минэкономразвития России не ожидает ускорения инфляции при росте экономики, сообщил РБК глава ведомства Максим Решетников.
По его словам, в настоящее время инфляция замедляется в результате сбалансированной политики Центробанка России и правительства. «При ускорении экономики мы не ожидаем ускорения инфляции», - указал министр. Задача кабмина и ЦБ РФ - обеспечение сбалансированного роста.
Решетников отметил, что инфляция сейчас действительно устойчиво замедляется - год к году 5,5% на 12 мая.
Ранее министр отчитался Путину о 10-процентном росте экономики России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
