СМИ: В РФ набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности

Объявления о продаже «просрочки» массово появляются в интернете. Например, замороженные куры по 75 руб./кг (оптовая цена — 200–220 руб.), сыр бри по 50 руб./кг, 65 тонн сосисок по 22 руб./кг за 1,6 млн руб., 12 тыс. банок тушенки за 960 тыс. руб. Большинство объявлений публикует администратор Мила. К одному из лотов прилагается видео: мужчина открывает банку со словами «Списание Госрезерва, собакам подойдет». Номер телефона Милы ведёт на компанию «Алми» (оптовая торговля мясом).

Юридически сбыт просрочки запрещён вне зависимости от цели — даже для корма животным. Но на практике используются несколько схем, одна из которых - переработка в полуфабрикаты. Просроченное мясо пускают в фарш с добавлением специй и усилителей вкуса, делают котлеты, наггетсы, пельмени и продают через готовую еду в тех же магазинах или бюджетных столовых. Покупатель видит корочку и не догадывается о сальмонелле и кишечной палочке.

Другая схема, когда просроченные пирожные и бутерброды не выбрасывают, а отдают в корпоративные буфеты, где покупатель не проверяет сроки. На вопрос о свежести всегда отвечают: «Только привезли».

По словам юристов, продажа просрочки — нарушение техрегламента Таможенного союза, предусматривающее штраф до 600 тыс. руб. для юрлиц. За массовое отравление грозит уголовная ответственность.

