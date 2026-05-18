В Литве упал беспилотник ВСУ
18 мая 202603:01
Денис Постольский
В Утенском уезде на северо-востоке Литвы обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает LRT со ссылкой на руководителя Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса.
По его словам, дрон разбит, признаков взрыва нет. Виткаускас пообещал предоставить более точную информацию после возвращения специалистов с места падения.
Ранее Литва отвергла информацию об открытии неба для украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
