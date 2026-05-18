Трамп опубликовал изображение с намеком на продолжение операции против Ирана
18 мая 202604:30
Денис Постольский
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение, которое содержит намек на возможное возобновление военной операции против Ирана.
Оно представляет собой карту Ближнего Востока, на которую наложены полосы и звезды американского флага. В центре изображения находится территория Ирана, на которую со всех сторон направлены стрелки красного цвета. Президент США не сопроводил свой пост комментарием.
Ранее США выдвинули пять встречных требований Ирану для возобновления переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
