Трамп опубликовал изображение с намеком на продолжение операции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение, которое содержит намек на возможное возобновление военной операции против Ирана.

СМИ: В администрации Трампа разногласия относительно дальнейших шагов по Ирану

Оно представляет собой карту Ближнего Востока, на которую наложены полосы и звезды американского флага. В центре изображения находится территория Ирана, на которую со всех сторон направлены стрелки красного цвета. Президент США не сопроводил свой пост комментарием.

Ранее США выдвинули пять встречных требований Ирану для возобновления переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
