Решетников: В России есть резервы для роста зарплат

По его словам, из-за разной потребности в кадрах наблюдаются межотраслевые перетоки. Они подтверждаются регулярными переменами в перечне сфер с самым большим ростом заработной платы.

Так, в январе — феврале 2026 года максимальный рост заработных плат был в сфере туризма и общепита, «но там изначально было не очень высокий базовый уровень». До этого, по словам министра, длительное время в лидерах была обрабатывающая промышленность и IT.

Решетников отметил, что по итогам года ожидается замедление инфляции до 5,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

