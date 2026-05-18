Решетников: В России есть резервы для роста зарплат
В России дефицит кадров на рынке труда подталкивает предприятия к повышению заработной платы, с целью привлечь сотрудников, сообщил РБК министр экономического развития Максим Решетников.
По его словам, из-за разной потребности в кадрах наблюдаются межотраслевые перетоки. Они подтверждаются регулярными переменами в перечне сфер с самым большим ростом заработной платы.
Так, в январе — феврале 2026 года максимальный рост заработных плат был в сфере туризма и общепита, «но там изначально было не очень высокий базовый уровень». До этого, по словам министра, длительное время в лидерах была обрабатывающая промышленность и IT.
Решетников отметил, что по итогам года ожидается замедление инфляции до 5,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
