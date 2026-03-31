В Вашингтоне установили золотой унитаз в знак протеста против Трампа

Арт-объект в виде золотого унитаза на пьедестале появился на Национальной аллее в Вашингтоне. Об этом пишет Washington Post.

«Этот унитаз, покрытый золотой краской из баллончика и установленный на пьедестал из фальшивого мрамора, направлен против президента [США] Дональда Трампа и его администрации», - говорится в публикации.

Около арт-объекта установлены таблички с надписями «Трон, достойный короля». Кроме того, рядом с конструкцией на держателе висит туалетная бумага со словами Secret handshake («Тайное рукопожатие»). Так называется группа художников, которые ранее выставляли различные арт-объекты, критикуя американского лидера.

Между тем научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил НСН, что сторонники Трампа серьезно уступят демократам при выборах в Конгресс, если операция против Ирана затянется.

ФОТО: AP/TASS
