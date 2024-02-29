ЦАХАЛ заявил об уничтожении нескольких «террористических отрядов» в Газе
Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили за сутки несколько «террористических отрядов» в ходе боев в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии.
Согласно данным, израильские войска продолжают действовать в Аз-Зейтуне на севере анклава. Отмечается, что за прошедшие сутки военные также уничтожили шахты, туннели и нашли большое количество оружия. Сообщается, на уничтожение двух отрядов был направлен самолет.
Подчеркивается, что в рамках операций в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, войска уничтожали «террористическую инфраструктуру» в этом районе.
Ранее, 28 февраля, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие несколько дней, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МОК: Новых рекомендаций по допуску России на Олимпиаду не будет
- ЦАХАЛ заявил об уничтожении нескольких «террористических отрядов» в Газе
- Доллар опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля
- Канцлер Австрии заявил о готовности к переговорам с Россией
- В Якутии мигрантам запретили работать в такси
- NASA отложило запуск к МКС миссии Crew-8 с россиянином Гребенкиным
- В Брянске суд приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж
- Аэропорт Омска 27 апреля возобновит прямые рейсы в Турцию
- Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Восточный
- СМИ опубликовали теоретический «план нападения» России на Германию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru