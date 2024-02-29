ЦАХАЛ заявил об уничтожении нескольких «террористических отрядов» в Газе

Согласно данным, израильские войска продолжают действовать в Аз-Зейтуне на севере анклава. Отмечается, что за прошедшие сутки военные также уничтожили шахты, туннели и нашли большое количество оружия. Сообщается, на уничтожение двух отрядов был направлен самолет.

Подчеркивается, что в рамках операций в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, войска уничтожали «террористическую инфраструктуру» в этом районе.

Ранее, 28 февраля, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие несколько дней, передает «Радиоточка НСН».

