ЦАХАЛ заявил об уничтожении нескольких «террористических отрядов» в Газе

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили за сутки несколько «террористических отрядов» в ходе боев в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии.

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в секторе Газа командира «Исламского джихада»

Согласно данным, израильские войска продолжают действовать в Аз-Зейтуне на севере анклава. Отмечается, что за прошедшие сутки военные также уничтожили шахты, туннели и нашли большое количество оружия. Сообщается, на уничтожение двух отрядов был направлен самолет.

Подчеркивается, что в рамках операций в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, войска уничтожали «террористическую инфраструктуру» в этом районе.

Ранее, 28 февраля, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие несколько дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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