ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в секторе Газа командира «Исламского джихада»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в секторе Газа был уничтожен высокопоставленный командир палестинского движения «Исламский джихад» Мамдух Лулу.
В сообщении армейской пресс-службы уточнили, что он был главой регионального оперативного штаба на севере анклава и руководил координацией многочисленных атак на граждан Израиля, как военных, так и мирных жителей.
«Лулу был помощником и доверенным лицом лидеров «Исламского джихада» на севере сектора Газа... контактировал с высокопоставленными чиновниками зарубежного штаба террористической организации», - указали в ЦАХАЛ.
Также отмечается, что Лулу был ликвидирован в результате удара израильского беспилотника.
Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что война с радикальным движением ХАМАС в секторе Газа продлится «ещё много месяцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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