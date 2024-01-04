ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в секторе Газа командира «Исламского джихада»

В сообщении армейской пресс-службы уточнили, что он был главой регионального оперативного штаба на севере анклава и руководил координацией многочисленных атак на граждан Израиля, как военных, так и мирных жителей.

«Лулу был помощником и доверенным лицом лидеров «Исламского джихада» на севере сектора Газа... контактировал с высокопоставленными чиновниками зарубежного штаба террористической организации», - указали в ЦАХАЛ.

Также отмечается, что Лулу был ликвидирован в результате удара израильского беспилотника.

Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что война с радикальным движением ХАМАС в секторе Газа продлится «ещё много месяцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».