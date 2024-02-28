Президент Египта допустил прекращение огня в секторе Газа в ближайшие дни

«Надеюсь, что в ближайшие несколько дней мы достигнем соглашения о прекращении огня в секторе Газа и сможем оказать его жителям помощь в различных областях», - сказал президент.

При этом он добавил, что Египет продолжит помогать Палестине до тех пор, «пока не будет создано Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме».

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что потери армии Израиля в секторе Газа превысили 580 человек. Заявление организации цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

