ХАМАС: за неделю подбито 42 единицы военной техники Израиля

Сторонники группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС за прошлую неделю подбили в секторе Газа 42 единицы военной техники Израиля, сообщает ТАСС.

Израиль заявил о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы

Также проведены 52 операции против израильских сил, в ходе которых обстрелам подверглись скопления и полевые штабы израильских военных, сбиты четыре беспилотных летательных аппарата противника, нанесены ракетные удары по Тель-Авиву.

Ранее армия Израиля нанесла удар по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» и их семей на юге сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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