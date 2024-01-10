ХАМАС: за неделю подбито 42 единицы военной техники Израиля

Также проведены 52 операции против израильских сил, в ходе которых обстрелам подверглись скопления и полевые штабы израильских военных, сбиты четыре беспилотных летательных аппарата противника, нанесены ракетные удары по Тель-Авиву.

Ранее армия Израиля нанесла удар по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» и их семей на юге сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

