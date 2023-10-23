ЦАХАЛ заявил, что израильские беспилотники нанесли удар по боевикам в Ливане

Израильские беспилотники нанесли ударили по «террористическим ячейкам в Ливане», говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

В Израиле объявили об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Уточняется, что боевики пытались обстрелять с территории Ливана противотанковыми ракетами израильских силовиков.

«Артиллерия армии Израиля наносит ответные удары по Ливану», - говорится в сообщении.

Ранее представители ЦАХАЛ заявили, что боевики ХАМАС держат в заложниках 222 человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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