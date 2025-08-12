СМИ: Сирия хочет вернуть южные районы страны под российский контроль

Переходное правительство Сирии во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа заинтересовано в возвращении патрулей военной полиции России на юг страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В декабре после смены власти в Дамаске армия Израиля заняла часть сирийских южных районов для создания там буферной зоны в целях безопасности своей северной границы и защиты друзской общины. России пришлось ограничить военное присутствие в этом районе. Однако после визита министра иностранных дел Сирии Асада аш-Шайбани в Москву 1 августа патрули российской военной полиции заметили близ Эль-Камышлы на северо-востоке республики. По данным СМИ, колонна в сопровождении двух вертолетов проследовала на восток от города.

Как отметил источник, активность российских сил в Эль-Камышлы стала итогом активизирующегося взаимодействия между переходным правительством и Россией. По мнению собеседника издания, возвращение РФ может препятствовать вмешательству Израиля в дела Сирии. В то же время Москва может способствовать урегулированию отношений переходного правительства с еврейским государством.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Асада аш-Шайбани с сопровождающей его делегацией, пишет Ura.ru.

