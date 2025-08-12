Денис Майданов попал в базу розыска СБУ

Атаку БПЛА отразили в Ставрополе Дональд Трамп заявил, что сможет «усадить за стол переговоров» глав России и Украины Глава Пентагона считает, что любой вариант мирного урегулирования ситуации вокруг Украины не удовлетворит ни одну из сторон Аферисты начали звонить гражданам в мессенджерах якобы с аккаунта «Госуслуг» В России предложено увеличить декретные выплаты