Денис Майданов попал в базу розыска СБУ

Певец и композитор, депутат Госдумы Денис Майданов объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

Исполнитель попал в базу розыска СБУ в апреле 2022 года. Украинская сторона подозревает Майданова в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность».

Артисту заочно избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее СБУ объявила в розыск российскую олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светлану Журову, пишет Ura.ru.

