Денис Майданов попал в базу розыска СБУ
12 августа 202507:46
Певец и композитор, депутат Госдумы Денис Майданов объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.
Исполнитель попал в базу розыска СБУ в апреле 2022 года. Украинская сторона подозревает Майданова в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность».
Артисту заочно избрали меру пресечения в виде ареста.
Ранее СБУ объявила в розыск российскую олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светлану Журову, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сирия хочет вернуть южные районы страны под российский контроль
- Денис Майданов попал в базу розыска СБУ
- В двух регионах России уничтожили 25 беспилотников ВСУ
- Глава Пентагона допустил возможность своего участия в саммите Путина и Трампа
- Исследование: Более 40% россиян считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит
- Мошенники звонят в мессенджерах от имени «Госуслуг» для получения кода
- Пентагон: Урегулирование на Украине потребует обмена землями
- СМИ: Су-34 может успешно выдержать посадку на брюхо
- СМИ: Окружение Зеленского переводит ежемесячно $50 млн на счета в ОАЭ
- Экс-помощник Буша-младшего назвал место встречи Путина и Трампа после Аляски
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru