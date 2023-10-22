В Израиле объявили об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

В сообщении говорится, что в план эвакуации жителей на севере Израиля добавили дополнительные пункты.

В план добавлены 14 населенных пунктов: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали», — отмечается в заявлении.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военизированная ливанская организация «Хезболла» вступила в конфликт против израильского государства, поэтому ей придется заплатить «тяжелую цену» за свои ракетные и артиллерийские удары по военным объектам и войскам на севере страны, пишет The Times of Israel.



