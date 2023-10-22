В Израиле объявили об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Минобороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что объявлена эвакуация еще 14 населенных пунктов, граничащих с Ливаном. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в соцсети Х (ранее - Twitter) 22 октября.

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В сообщении говорится, что в план эвакуации жителей на севере Израиля добавили дополнительные пункты.

В план добавлены 14 населенных пунктов: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали», — отмечается в заявлении.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военизированная ливанская организация «Хезболла» вступила в конфликт против израильского государства, поэтому ей придется заплатить «тяжелую цену» за свои ракетные и артиллерийские удары по военным объектам и войскам на севере страны, пишет The Times of Israel.

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ФОТО: РИА Новости
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