ЦАХАЛ выделила час на эвакуацию находящимся в больнице «Аш-Шифа»

Только час на эвакуацию выделила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находящимся в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на одного из врачей.

Глава больницы «Аш-Шифа» заявил, что она превратилась в тюрьму без воды и света

По данным источника, это требование выполнить невозможно из-за того, что в лечебном учреждении находятся тысячи людей, многие из них – в критическом состоянии. К тому же ЦАХАЛ несколько дней подвергала больницу осаде и бомбардировкам.

Ранее израильская армия взорвала складмедикаментов в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЭвакуацияБольницаСектор Газа

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