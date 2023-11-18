ЦАХАЛ выделила час на эвакуацию находящимся в больнице «Аш-Шифа»
Только час на эвакуацию выделила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находящимся в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на одного из врачей.
По данным источника, это требование выполнить невозможно из-за того, что в лечебном учреждении находятся тысячи людей, многие из них – в критическом состоянии. К тому же ЦАХАЛ несколько дней подвергала больницу осаде и бомбардировкам.
Ранее израильская армия взорвала складмедикаментов в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru