Глава больницы «Аш-Шифа» заявил, что она превратилась в тюрьму без воды и света

В больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа не осталось воды, еды и запасов кислорода, а электричество отключено. Об этом заявил глава учреждения Мухаммед Абу Сальмия.

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Он отметил, что больница полностью заблокирована. Также израильские силовики подорвали главный больничный водопровод, запасов воды не осталось, при этом медики не собираются покидать больницу без посетителей.

Ранее днем сообщалось, что израильские силовики овладели портом в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Сектор Газа

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