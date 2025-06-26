Цены на российскую нефть обвалились после перемирия Израиля и Ирана

Резкое снижение цен на российскую нефть произошло на фоне договорённости между Израилем и Ираном о прекращении огня. Как свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus, котировки вернулись к уровням, зафиксированным до начала обострения конфликта, когда стоимость сырья достигала пиковых значений с января 2025 года.

В ночь на 24 июня стороны договорились о перемирии. В тот же день цена российской нефти марки Urals на базисе FOB Приморск снизилась на $8,95 — до $56,51 за баррель, аналогичное падение до $56,66 произошло на базисе FOB Новороссийск. Стоимость премиальной нефти ESPO на условиях FOB Козьмино сократилась на $7 — до $63,48 за баррель.

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К 25 июня котировки Urals несколько скорректировались вверх: в Приморске нефть стоила $56,64, в Новороссийске — $56,79 за баррель. По данным на 26 июня, ESPO торгуется на уровне $60,81 за баррель.

Премиальная российская нефть приблизилась к ценовому потолку, установленному странами G7 в конце 2022 года на уровне $60 за баррель, а Urals вновь опустилась ниже этой планки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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