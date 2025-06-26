Юра Борисов и команда «Аноры» стали членами Американской киноакадемии
Российский актер Юра Борисов включен в список новых членов Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук в 2025 году.
Вместе с ним в состав организации вошли также его коллеги по оскароносному фильму «Анора» — актеры Майки Мэдисон и Карен Карагулян, оператор Дрю Дэниелс и продюсер Саманта Кван.
Генеральный директор и президент Академии Билл Крамер и Джанет Янг в официальном заявлении поддержали приглашение нового класса артистов, технологов и профессионалов, подчеркнув их значительный вклад в развитие мировой киноиндустрии.
В этом году в список вошли 534 новых участника, отмеченных за выдающиеся заслуги и вклад в кинематограф, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юра Борисов и команда «Аноры» стали членами Американской киноакадемии
- Самолет с возвращенными российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье
- Назван срок, до которого может затянуться конфликт на Украине
- Аналитик допустил курс доллара по 100 рублей к концу августа
- Радзюкевич усомнился в успехе ремейка «Моей прекрасной няни» без Заворотнюк
- Психологи объяснили, почему трудно вернуться к работе после отпуска
- Анна Винтур уходит с поста главреда американского Vogue после 37 лет работы
- Евросовет не согласовал заявление по Украине из-за позиции одной страны
- В Калининграде взорвался баллон, пострадали двое подростков
- Боец ММА Ахъядов приговорен к 28 годам за убийство инспектора МАДИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru