Юра Борисов и команда «Аноры» стали членами Американской киноакадемии

Генеральный директор и президент Академии Билл Крамер и Джанет Янг в официальном заявлении поддержали приглашение нового класса артистов, технологов и профессионалов, подчеркнув их значительный вклад в развитие мировой киноиндустрии.

В этом году в список вошли 534 новых участника, отмеченных за выдающиеся заслуги и вклад в кинематограф, передает «Радиоточка НСН».

