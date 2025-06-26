Юра Борисов и команда «Аноры» стали членами Американской киноакадемии

Российский актер Юра Борисов включен в список новых членов Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук в 2025 году.

Вместе с ним в состав организации вошли также его коллеги по оскароносному фильму «Анора» — актеры Майки Мэдисон и Карен Карагулян, оператор Дрю Дэниелс и продюсер Саманта Кван.

Юра Борисов сыграет главную роль в фильме британского режиссера

Генеральный директор и президент Академии Билл Крамер и Джанет Янг в официальном заявлении поддержали приглашение нового класса артистов, технологов и профессионалов, подчеркнув их значительный вклад в развитие мировой киноиндустрии.

В этом году в список вошли 534 новых участника, отмеченных за выдающиеся заслуги и вклад в кинематограф, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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