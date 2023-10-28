В ЦАХАЛ заявили о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил палестинского движения ХАМАС, отвечавшего за противовоздушную оборону и атаки беспилотников. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Израильская армия заявила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС

«Ночью... истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС Асем Абу Ракабе», — указали в ЦАХАЛ.

Ликвидированный командир отвечал за дроны, парапланы, средства воздушного обнаружения и ПВО. По данным ЦАХАЛ, Абу Ракаба участвовал в планировании атак в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября и руководил радикалами, проникшими на израильскую территорию на парапланах.

Ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира Западного батальона Хан-Юнис ХАМАС Мадхата Мубашара, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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