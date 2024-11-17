Трюдо: Завершение конфликта на Украине требует взаимодействия

Для завершения конфликта вокруг Украины необходимо взаимодействие, сообщил журналистам глава правительства Канады Джастин Трюдо.

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Так он отреагировал на телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Отвечая на вопрос о том, позвонит ли он российскому лидеру, Трюдо указал, что его уровень доверия «вероятно, находится на самом низком уровне». При этом отмечается, что Канада продолжит оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

Ранее Путин заявил Шольцу, что причиной конфликта на Украине является агрессивная политика НАТО, направленная на создание на украинской территории антироссийского плацдарма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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