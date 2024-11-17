Трюдо: Завершение конфликта на Украине требует взаимодействия

Так он отреагировал на телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Отвечая на вопрос о том, позвонит ли он российскому лидеру, Трюдо указал, что его уровень доверия «вероятно, находится на самом низком уровне». При этом отмечается, что Канада продолжит оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

Ранее Путин заявил Шольцу, что причиной конфликта на Украине является агрессивная политика НАТО, направленная на создание на украинской территории антироссийского плацдарма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

