Шольц: Разговор с Путиным - единственный способ узнать его позицию

Так глава правительства Германии прокомментировал вопрос журналиста о том, почему президент РФ должен принять участие в переговорах, когда Москва улучшает свои позиции. Шольц указал, что бесполезно строить догадки на этот счет.

Ранее Путин заявил Шольцу, что причиной конфликта на Украине является агрессивная политика НАТО, направленная на создание на украинской территории антироссийского плацдарма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

