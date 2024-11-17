Шольц: Разговор с Путиным - единственный способ узнать его позицию

Единственный способ узнать, что думает российский лидер Владимир Путин о переговорах по Украине — спросить его об этом, сообщил Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ Олаф Шольц.

СМИ: Зеленский пытался отговорить Шольца от разговора с Путиным

Так глава правительства Германии прокомментировал вопрос журналиста о том, почему президент РФ должен принять участие в переговорах, когда Москва улучшает свои позиции. Шольц указал, что бесполезно строить догадки на этот счет.

Ранее Путин заявил Шольцу, что причиной конфликта на Украине является агрессивная политика НАТО, направленная на создание на украинской территории антироссийского плацдарма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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