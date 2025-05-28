Троих бойцов ВСУ приговорили к 15 и 16 годам за теракты в Курской области

Судом установлено, что осужденные на бронеавтомобиле, будучи вооруженными боеприпасами, ручными гранатами, гранатометами, пулеметами и автоматами, незаконно вторглись на территорию Курской области вечером 25 сентября 2024 года, разместились в наблюдательно-огневых позициях, а также установили единую систему разведки, огня и связи.

Украинские военные на протяжении нескольких дней блокировали один из населенных пунктов, вели наблюдение за местностью и сообщали командованию о действиях российской армии, а также мешали эвакуации населения и запугивали мирных жителей.

Санкевич, Разгон и Солодуха были задержаны вечером 1 октября 2024 года.

Ранее cуд приговорил военнослужащих ВСУ Василия Патлачука, Петра Войта и Романа Ромакина к колонии за совершённый теракт в Курской области, сообщает RT.

