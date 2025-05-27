Военнослужащий ВСУ получил 15 лет за теракт в Курской области

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Палайда был приговорен российским судом к 15 годам лишения свободы за совершение теракта на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Двоих военнослужащих ВСУ осудили за вторжение в Курскую область

Первые три года украинский военный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Установленно, что Палайда незаконно проник на российскую территорию в составе ВСУ 13 ноября 2024 года. Находясь в населенном пункте Новый Путь, он угрожал оружием мирным жителям, препятствовал их эвакуации, а также обстреливал местное население и российских военнослужащих.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Туапсе за финансирование подразделения ВСУ, запрещенного в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ТерактВСУСудПриговор

Горячие новости

Все новости

партнеры