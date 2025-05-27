Военнослужащий ВСУ получил 15 лет за теракт в Курской области

Первые три года украинский военный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Установленно, что Палайда незаконно проник на российскую территорию в составе ВСУ 13 ноября 2024 года. Находясь в населенном пункте Новый Путь, он угрожал оружием мирным жителям, препятствовал их эвакуации, а также обстреливал местное население и российских военнослужащих.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Туапсе за финансирование подразделения ВСУ, запрещенного в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

