Три человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Трое мирных жителей пострадали в результате атак украинских войск на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Так, украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, движущийся из населенного пункта Черемошное (Белгородский район). В результате инцидента пострадали два человека: у женщины диагностированы множественные осколочные ранения лица и рук, мужчина получил ушиб ноги и осколочные ранения руки, лица и туловища. Пострадавшие обратились в медучреждение самостоятельно.

Еще один мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Шебекино. Он получил осколочное ранение груди и госпитализирован в одну из больниц областного центра.

Ранее в результате атаки на автомобиль украинского дрона-камикадзе пострадал мирный житель Белгородской области.

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ФОТО: РИА Новости
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