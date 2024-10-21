Три человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Трое мирных жителей пострадали в результате атак украинских войск на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, движущийся из населенного пункта Черемошное (Белгородский район). В результате инцидента пострадали два человека: у женщины диагностированы множественные осколочные ранения лица и рук, мужчина получил ушиб ноги и осколочные ранения руки, лица и туловища. Пострадавшие обратились в медучреждение самостоятельно.
Еще один мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Шебекино. Он получил осколочное ранение груди и госпитализирован в одну из больниц областного центра.
Ранее в результате атаки на автомобиль украинского дрона-камикадзе пострадал мирный житель Белгородской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru