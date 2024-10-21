Три человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Так, украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, движущийся из населенного пункта Черемошное (Белгородский район). В результате инцидента пострадали два человека: у женщины диагностированы множественные осколочные ранения лица и рук, мужчина получил ушиб ноги и осколочные ранения руки, лица и туловища. Пострадавшие обратились в медучреждение самостоятельно.

Еще один мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Шебекино. Он получил осколочное ранение груди и госпитализирован в одну из больниц областного центра.

Ранее в результате атаки на автомобиль украинского дрона-камикадзе пострадал мирный житель Белгородской области.

